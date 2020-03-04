Политика 9 минут назад

Рада отправила Гончарука в отставку

За это решение проголосовали 353 народных избранника

Рада отправила Гончарука в отставку Рада отправила Гончарука в отставку
Фото: ПОН

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщает корреспондент Delo.ua.

За это решение проголосовали 353 народных избранника.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

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За такое решение высказались 23 члена комитета из 25 присутствующих. Всего же в комитете работают 28 парламентариев.

3 марта вечером проходило заседание парламентской фракции "Слуга Народа". После заседания, нардеп Александр Дубинский сообщил, что Гончарук подал в отставку.

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Также конфиденты из пропрезидентской фракции сообщали СМИ о предполагаемых кандидатах на должности в новом Кабмине.

Кроме того, поздно вечером 3 марта на сайте Окружного админсуда появилось сообщение о том, что Гончарук подал иск с требованием заблокировать свое увольнение. Но после опровержения со стороны пресс-службы премьер-министра, глава суда сообщил, что они удаляют это сообщение до проведения проверки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, сегодня, 4 марта, нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

 

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