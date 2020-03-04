Политика 30 минут назад

Профильный комитет рекомендует Раде принять заявление Гончарука об отставке

За такое решение высказались 23 члена комитета из 25 присутствующих

Профильный комитет рекомендует Раде принять заявление Гончарука об отставке Профильный комитет рекомендует Раде принять заявление Гончарука об отставке
Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Как передает "Интерфакс-Украина", за такое решение высказались 23 члена комитета из 25 присутствующих. Всего же в комитете работают 28 парламентариев.

В заседании на данный момент объявлен перерыв. После этого Президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра.

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Далее комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

При этом, глава комитета Андрея Клочко (фракция Слуга народа), не указал, когда именно продолжится заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина. Он пообещал уведомить нардепов об этом позднее.

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3 марта вечером проходило заседание парламентской фракции "Слуга Народа". После заседания, нардеп Александр Дубинский сообщил, что Гончарук подал в отставку. Также конфиденты из пропрезидентской фракции сообщали СМИ о предполагаемых кандидатах на должности в новом Кабмине.

Кроме того, поздно вечером 3 марта на сайте Окружного админсуда появилось сообщение о том, что Гончарук подал иск с требованием заблокировать свое увольнение. Но после опровержения со стороны пресс-службы премьер-министра, глава суда сообщил, что они удаляют это сообщение до проведения проверки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, сегодня, 4 марта, нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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