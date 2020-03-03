Гончарук просит суд запретить Разумкову рассматривать вопрос о его отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук просит Окружной административный суд Киева (ОАСК) запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос о его отставке и/или увольнении кого-либо из членов правительства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В Окружной административный суд Киева поступило заявление от действующего премьер-министра Алексея Гончарука, где ответчиком указано спикера Рады Дмитрия Разумкова, а третьим лицом — президента Украины — Владимира Зеленского", — идет речь в сообщении.

В то же время пресс-секретарь действующего премьера Диана Давитян на своей странице в Facebook заявила, что информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд Киева от имени Алексея Гончарука не соответствует действительности.

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"Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях", — подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее СМИ по данным своих источников сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, по данным журналистов, 28 февраля 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

В то же время президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Оно состоится 4 марта 2020 года. Предварительно, в его повестке значится рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину.

2 марта 2020 года Гончарук опроверг информацию о том, что он якобы повторно написал заявление об отставке. Глава правительства отказался детальнее комментировать слухи об его уходе.