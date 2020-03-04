Политика 1 час назад

Гончарук написал заявление об отставке — нардеп

Новым премьером, вероятнее всего, станет Денис Шмыгаль

Гончарук написал заявление об отставке — нардеп Гончарук написал заявление об отставке — нардеп
Алексей Гончарук. Фото: 5 канал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке с должности главы правительства.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Антон Поляков, который опубликовал фото самого заявления.

Кратко и по делу в Telegram

На документе указано, что заявление Гончарук написал 3 марта 2020 года.

"Профан сдался", – подписал фото Поляков.

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3 марта вечером проходило заседание парламентской фракции "Слуга Народа". После заседания, нардеп Александр Дубинский сообщил, что Гончарук подал в отставку. Также конфиденты из пропрезидентской фракции сообщали СМИ о предполагаемых кандидатах на должности в новом Кабмине.

Кроме того, поздно вечером 3 марта на сайте Окружного админсуда появилось сообщение о том, что Гончарук подал иск с требованием заблокировать свое увольнение. Но после опровержения со стороны пресс-службы премьер-министра, глава суда сообщил, что они удаляют это сообщение до проведения проверки.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, по данным СМИ, 28 февраля 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

В то же время президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Оно состоится 4 марта 2020 года. Предварительно, в его повестке значится рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину. 

2 марта 2020 года Гончарук опроверг информацию о том, что он якобы повторно написал заявление об отставке. Глава правительства отказался детальнее комментировать слухи об его уходе.

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