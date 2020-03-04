Новый Кабмин: на кого сменили министров в украинском правительстве

Верховная Рада на внеочередном заседании, 4 марта, частично перезагрузила правительство. Непосредственно перед голосованиями лидер политической партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук жаловался в кулуарах парламента, что никто не знает полного состава правительства, а голосовать за министром нужно не пакетом, а по каждому конкретному кандидату.

Однако руководство парламента осталось непреклонно и фракция отказалась участвовать в заседании. И хотя свои должности сохранили несколько министров, молодого технократа Алексея Гончарука на посту премьера все же заменил действующий вице-премьер Денис Шмыгаль, которого из-за предыдущего места работы упорно называют "человеком Рината Ахметова".

С кем еще из политических тяжеловесов связывают новый состав Кабинет миинстров, чем до назначения занимались топ-чиновники, а также кто из кандидатов "отвалился" по дороге к министерским портфелям разбирался корреспондент Delo.ua.

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Биографию нового премьер-министра под микроскопом изучили еще в феврале, когда Шмыгаль заменил на посту министра развития развития общин и территорий Алену Бабак. По его словам, на должность его позвали непосредственно Гончарук и президент Владимир Зеленский. У 44-летнего кандидата экономических наук солидное резюме. Он знает несколько языков, долгое время учился за границей (Бельгия, Канада, Финляндия, Германия), с приходом "нулевых" руководил предприятиями в родном Львове, а потом ушел на госслужбу. В 2014-м Шмыгаль попытался прорваться в парламент, как самовыдвиженец по одному из округов Львовской области, но оказался последним из дюжины кандидатов — за будущего главу Кабмина проголосовало всего 188 человек.

Оправившись от избирательного фиаско, Шмыгаль ушел работать сначала в региональное управления Министерства доходов и сборов, а чуть позже стал членом Набсовета компании "Львовхолод". После этого он два года работал в структурах богатейшего человека Украины Рината Ахметова — был, например, директором Бурштынской ТЭС. Такой "бэкграунд" закрепил за ним статус "человека Ахметова", хотя сам Шмыгаль настаивает — должность он получил на открытом конкурсе, а Ахметова видел только по телевизору.

Уже после победы на президентских выборах Зеленского он был одним из претендентов на пост главы Львовской областной госадминистрации, однако возглавил соседнюю Ивано-Франковскую область. Если судить по декларации Дениса Шмыгаля, то за 2018 год он заработал чуть больше 3,5 млн грн. Из сбережений у него дома $35 тысяч и еще 12 тысяч грн на счету в банке. Единственное указанное в декларации авто (Land Rover Discovery Sport) зарегистрировано на жену. Практически аналогичная ситуация и с недвижимостью — премьер задекларировал только гараж во Львове за 85 тысяч грн и земельный участок во Львовской области площадью 2200 квадратных метров. А вот его жена указала жилой дом во Львове за 1 млн грн, несколько земельных участков и нежилое здание площадью 417 "квадратов".

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По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, подбирая кандидатуру премьера, искали человека не только с менеджерским опытом, но ещё и того, кто справился бы с политической ролью. "К сожалению, в предыдущем правительстве политическая составляющая работала плохо, — сказал Арахамия, — я надеюсь, что Шмыгаль сделает из этого выводы".

Нардеп добавил, что новый премьер и на предыдущем посту в правительстве работал "так, как мы ожидаем". "Фактически, адженду и те изменения, которые будут в стране, диктует парламент своими законами. А если нет тесной связи между правительством и парламентом, то тогда турборежим теряет всякий смысл", — отметил Арахамия.

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Вслед за премьер-министром народные депутаты сменили и большинство руководителей министерств. Министра социальной политики, 34-летнюю Юлию Соколовскую заменила 44-летняя Марина Лазебна. Если первая пришла на госслужбу в 2009 году и путь свой начала с департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации, то Лазебна пришла в Минэкономики в 2000 году. Долгое время новый министр соцполитики работала в секретариате Кабмина, а в 2013-м беглый президента Виктор Янукович своим указом назначил ее главой Госслужбы занятости. В августе 2019-го премьер-министра Владимир Гройсман сделал ее руководителем Государственной социальной службы. Но уже 2 октября Лазебну уволил с этого поста Гончарук.

Если же говорить о декларации новой главы Минсоцполитики, то в 2019 году она заработала 481 тысячу грн. Из недвижимого имущества она задекларировала земельный участок (1018 квадратных метров) и квартиру в России площадью 31 "квадрат".

Министра здравоохранения, 39-летнюю Зоряну Скалецкую заменил 64-летний кардиохирург Илья Емец, директор "Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины". В 90-х Емец работал хирургом в Австралии, Канаде и Франции. При этом он первый на постсоветском пространстве начал успешно оперировать новорожденных со сложными пороками сердца. Кроме того, в открытых источниках отмечается, что Емец первым в мире начал хирургическое лечение диагностированных до родов сложных врожденных пороков сердца в первые часы жизни новорожденных, с применением аутологичной пуповинной крови вместо донорской.

Есть опыт работы у Ильи Емца и в системе Кабинета министров — в частности недолгое время он работал в одном из правительств Николая Азарова министром здравоохранения (2010-2011 годы). Стоит отметить, что он не подпадает под действие закона о люстрации — на своем посту тогда Емец пробыл меньше года. Наконец, совсем недавно он вошел в рабочую группу врачей, которые должны оценить реформу медицины, запущенную Ульяной Супрун. При этом еще в ноябре 2019-го он заявлял, что не готов возглавить министерство — тогда он видел свою эффективность в хирургии.

В декларации нового министра здравоохранения отмечается, что за 2019 год он заработал почти 860 тысяч грн. На банковских счетах у него 485 тысяч грн, $3741 и 25 тысяч евро. Наличными деньгами у Емца 670 тысяч грн, $74 тысячи и 57 тысяч евро. Из недвижимости чиновник задекларировал квартиру в Киеве (44,6 "квадратов за 18 тысяч грн), жилой дом (375 "квадратов" за 144 тысяч грн) и два земельный участка общей площадью 2893 квадратных метра.

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Финансами в новом правительстве будет заведовать Игорь Уманский — 45-летний экономист и финансист с 20-летним опытом работы в госструктурах. Как и предыдущая глава Минфина, 43-летняя Оксана Маркарова, Уманский в прошлом провел немало времени на около-министерских должностях в Минфине. С 2008 по 2010 год он работал первым замминистра финансов Виктора Пинзеника, а после отставки последнего исполнял обязанности главы Минфина в Кабмине Юлии Тимошенко.

В 2014 году Уманского снова назначили первым замом министра финансов во втором правительстве Арсения Яценюка. Вскоре он покинул пост из-за из-за несогласия по поводу фискальных вопросов и госдолга, а через два года стал советником пятого президента Петра Порошенко. Впрочем, и с ним Уманский, не найдя консенсуса, ушел в отставку.

Судя по декларации Уманского за прошлый год, он заработал почти 350 тысяч грн. На банковских счетах у нового министра финансов чуть больше 61 тысяч грн, а наличными он хранит $25 тысяч и 12 тысяч евро. Автомобилей сам Уманский не декларировал, однако его жена указала Mercedes-Benz S500L 4matic, купленный за 350 тысяч грн в 2016 году. В собственности у семьи Уманского два участка, три квартиры, недостроенный дом и гараж.

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На посту министра обороны 43-летнего Андрея Загороднюка заменил 65-летний Андрей Таран, генерал-лейтенант в отставке. У последнего мощный фундмант в военном деле и дипломатии — он окончил Киевское высшее зенитно-рекетное училище, Военную академию сухопутных войск, проходил подготовку в Институте международных отношений для дипломатической службе и учился в Национальной университете обороны США. При этом работал он и в центральном аппарате Минобороны, и на посту военного атташе при посольстве Украины в США и даже несколько лет был представителем Минобороны при ООН. Перед увольнением в запас, которое произошло в 2016 году, он был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе, а также был членом рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Если говорить о его политической пути, то в прошлом году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

В своей декларации за 2019 год новый министр обороны указал, что за год он заработал больше полумиллиона гривен. Кроме того, наличными у него хранится $21 тысяча и чуть больше 16 тысяч грн. Таран также указал автомобиль Buick LaCrosse CXL, купленный в 2014 году за 351 тысячу грн, квартиру в Киеве (100,5 квадратных метров) и земельный участок в Киевской области (1198 "квадратов").

Министра Кабинета министров, 34-летнего Дмитрия Дубилет заменил 42-летний Олег Немчинов. Львовский общественник был помощником нескольких депутатов от блока Виктора Ющенко "Наша Украина" в четвертом созыве Верховной Рады и работал госсекретарем в Министерстве молодежи и спорта перед тем, как его объединили с Министерством информационной политики и Министерством культуры. Стоит также отметить, что в 2014-м он ушел служить в Государственную пограничную службу, а также был руководителем военно-гражданских администраций нескольких населенных пунктов на Донбассе во время антитеррористической операции.

В своей декларации за 2019 год он указал, что заработал почти 2,7 млн грн. Из них 1,15 млн грн составила зарплата в Министерстве молодежи и спорта, 245 тысяч грн продажа имущества. Кроме того, родственники жены новому министру подарили 110 тысяч грн и одолжили 165 тысяч грн. Из сбережений Немчинов задекларировал в "наличке" 30 тысяч грн и тысячу долларов. На банковских счетах у него больше $43,5 тысяч. Из авто он задекларировал Chevrolet Volt, который он купил в феврале 2019-го за 423 тысячи грн. Также у семья Немчины есть 5 земельных участков, дачный домик, гараж и три квартиры.

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Ушедшего на повышение Шмыгаля на посту министра развития общин и территорий заменит Алексей Чернышов. Он еще буквально вчера возглавлял Киевскую область, придя на замену губернатору Михаилу Бно-Айрияну. Известный в Харькове бизнесмен начинал свою карьеру в IT-индустрии, а на заре "нулевых" присоединился к концерну АВЕК, основателем которого является народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Фельдман. В 2014 Чернышев основал инвестиционную компанию VI2, которая спустя три года купила пятую часть акций сети супермаркетов у французской оператора Auchan Group.

За 2019 год Чернышов заработал 475 тысяч грн. На банковских счетах у новоиспеченного министра 23 тысячи грн, $1885, 54 тысячи евро и 46 тысяч швейцарских франков. Наличными у чиновника хранится $500 тысяч. Кроме того, третьим лицам он одолжил почти 7,5 млн грн. В декларации он также указал два автомобиля, которые ему принадлежат — Land Rover Range Rover Autobiography (куплен в 2018 году за 4,47 млн грн) и Mercedes-Benz S 500 4MATIC (куплен в 2010 году за миллион гривен). Экс-губернатор Киевской области также задекларировал коллекцию книг, несколько пар наручных часов (Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin и другие). Из недвижимости Чернышов указал квартиру в Киеве (площадью 209 квадратных метров и ценой в 5,37 млн грн), земельный участок и жилой дом.

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Новым министром по делам ветеранов стал 64-летний военный Сергей Бессараб, заменив на должности 39-летнюю Оксану Коляду. Чиновник родом из Днепропетровской области. Почти всю свою жизнь он посвятил военному делу, отучившись в военном училище и академии, а потом занимая различные военные должности, в том числе и руководящие.

В 2002 году Бессараба назначили первым замкомандующего армейского корпуса Северного оперативного командования, в 2005 он возглавлял Территориальное управление "Север". Через два года военный уже командовал шестым армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ и был начальником Днепропетровского гарнизона, а в 2012 стал первым замом командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2014-м служащего люстрировали, но вскоре разрешили вернуться на службу, как "ценному" военному. С 2015 года Бессараб — заместитель начальника Генштаба ВСУ.

В декларации за 2019 год указано, что военный владеет земельным участком и легковушкой Toyota. За год он получил зарплату чуть больше 887 тысяч грн, почти 9 тысяч соцпомощи и свыше 94 тысяч грн пенсии. Также Бессараб хранит в банках 101 тысячу грн и 1100 долларов, а на руках — 4000 долларов и столько же евро.

Наконец, на внеочередном заседании народные депутаты осуществили легкую реформу Министерства культуры, молодежи и спорта. Так, из его состава в отдельное орган снова вывели Министерство молодежи и спорта. Его возглавил олимпийский чемпион по фехтованию (1992 год) Вадим Гутцайт. После окончания спортивной карьеры ушел в тренерскую деятельность, возглавлял Федерацию фехтования Украины. Последний год работал в департаменте молодежи и спорта Киевского городского совета.

В своей декларации Гутцайт отметил, что за 2019 год он заработал в общей сложности 534 тысячи грн. Наличными он хранит $140 тысяч и 28 тысяч евро. Из авто министр задекларировал Toyota Corolla (400 тысяч грн), а из недвижимости — два земельных участка, дачный домик, гараж и квартиру в Киеве (86 "квадратов", которые он купил в 2006 году за 411 тысяч грн).

Отметим также, что часть министров или осталась на своих местах или просто поменялась должностями. Так, например, глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко занял пост вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, а его должность в МИДе ушла Дмитрию Кулебе. Последний до среды как раз работал вице-премьером по евроинтеграции.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий и глава Министерства юстиции Денис Малюська остались сохранили свои министерские портфели. Кроме того, презентуя состав нового правительства в ВР Шмыгаль подчеркнул — открытыми остаются еще 4 вакансии в Кабинете министров, а еще по двум направлениям планируется расширение. В частности, как выяснил корреспондент Delo.ua в кулуарах парламента, Министерство энергетики и защиты окружающей среды опять разделят на два. Такая же судьба, скорее всего, ждет также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.