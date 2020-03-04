Дубилет с помощью современных технологий решил бороться с поддельными лекарствами

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал борьбу с поддельными лекарствами одним из своих топ-проектов.

Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на эту тему он "забрел" случайно, когда погрузился в вопросы электронной акцизной марки, и изучал, в каких еще группах товаров можно использовать похожий принцип.

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"Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел", — написал Дубилет.

Он отметил, что решение проблемы лежит в области технологий, и рассказал, как это должно работать.

"На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит меньше $ 100) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона", — пояснил министр.

Дубилет перечислил преимущества этого метода:

Аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (то есть лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). Пользователи смогут проверять подлинность лекарств, время его производства и продажи с помощью смартфона. Система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

Министр назвал причины, почему в Кабмине решили не повторять ту же систему, что для алкоголя — со штрих-кодом?

"Во-первых, как я писал ранее, есть уже готовый софт, который уже разработан в соответствии с европейскими регламентами. Нам надо его проверить и перенести на государственные серверы. Во-вторых, в отличие от других торговых точек, аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии", — рассказал чиновник.

Он добавил, что правительство договорилось с Минздравом, МЭРТ и ключевыми участниками рынка о запуске пилотного проекта для части брендов в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев. До конца года масштаб проекта должен охватить всю страну.

"Как следствие, украинцы будут намного лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка", — резюмировал Дубилет.

Напомним, в марте 2019 года Минздрав обнародовал на своем сайте для общественного обсуждения проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств и утверждении плана мероприятий по ее реализации".