Фальшивые таблетки: как можно самому распознать подделку

Прописанное доктором лекарство не помогает, а то и вызывает обратный эффект? Не спешите обвинять врача — вполне возможно, что вам подсунули фальшивку. Подделка препаратов стала настоящим бедствием для нашей страны. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что подделкой является каждая десятая упаковка лекарств в странах с переходной экономикой, к которым относится и Украина. В последнее время наша страна значительно продвинулась в борьбе с мошенниками, но до полной победы еще далеко.

Суд да дело

Печерский суд Киева сейчас рассматривает дело о фальсификации лекарственных препаратов. Масштаб преступления поражает: правоохранители установили, что в Киеве действует международная группа, которая уже успела "набодяжить" 164 препарата производства почти полусотни иностранных фармкомпаний.

Этот случай — скорее, исключение из правил. Большинство учтенных преступлений, связанных с фальсификацией лекарств, до суда не доходят. В самом "урожайном" 2013 году из 27 преступлений в суд с обвинительным актом отправилось 17 производств. В последующие годы — 1-2 производства на десятки правонарушений.

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Люди, которые подделывают лекарства, получили прозвище "черные фармацевты". В их распоряжении — подпольные цеха, где изготавливают не только сами препараты, но и упаковки, и инструкции по применению. Недавно СБУ разоблачила целый такой цех в Днепре, где произвели медицинского суррогата на 5 млн грн. Все это преступники собирались сбывать через обычные аптечные сети, а также через поликлиники и больницы.

Подделывают и популярные доступные препараты, и дорогие лекарства. Чаще всего — противовирусные, от сердечных и желудочных болезней.

Кстати, фальсификат — это не всегда самодельная таблетка. Лекарства могут быть вполне настоящими, но ввезенными из другой страны без надлежащих правил транспортировки и хранения или с нарушениями маркировки — так называемый "серый" импорт, который не имеет регистрации в Украине. Соответственно за такие лекарства никто ответственности не несет.

Степень вреда от фейковых препаратов может быть разной. В лучшем случае пациент получает "пустышку" с сахаром или крахмалом. Еще один метод — замена действующего вещества менее эффективным и более дешевым аналогом. Тогда лечение будет неполным. В самых вопиющих случаях мошенники подменяют один препарат другим — и это уже серьезная угроза для здоровья.

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Европейский опыт и Украина

В 2011 году Европарламент принят Директиву № 2011/62/EU, цель которой — не допустить попадания фальшивых лекарств в аптечные сети. В 2019-м она стала обязательной для всех стран Евросоюза. Документ предусматривает, что все рецептурные препараты и часть безрецептурных должны быть маркированы уникальным идентификатором. Одним из пионеров этого процесса стала Германия, где с помощью компании SecurPharm и профильных ассоциаций реализовали пилотный проект маркировки.

Украина пытается догнать Европу. В январе 2020 года МОЗ опубликовало проект закона, с помощью которого украинское законодательство в сфере противодействия фальсификациям должно быть приведено к европейским нормам. В частности, речь идет о существенном повышении штрафов за подделку лекарств.

Кроме того, осенью 2019-го начался пилотный проект по внедрению маркировки препаратов, к которому присоединились 12 украинских производителей лекарств. Как объясняют в фармацевтической компании "Дарница", которая участвует в проекте, упаковки лекарств маркируются специальным 2D-кодом. В будущем, пациент сможет проверить их подлинность, просто просканировав код с помощью мобильного приложения.

"Дарница" является крупнейшим в стране производителем лекарственных средств. За последние 10 лет мы инвестировали более 200 млн евро, чтобы создать в Украине современное фармацевтическое производство и обеспечить наших граждан качественными и безопасными средствами. Поэтому мы сотрудничаем с государством в вопросе внедрения маркировки препаратов", — рассказывает Дмитрий Шимкив, глава совета директоров Darnitsa Group.

По его словам, конечная цель такого партнерства — внедрение мероприятий по борьбе с фальсификатом, аналогичное тем, что применяются в ЕС. В пилотном проекте задействованы участки по производству инфузионных и инъекционных растворов. В "Дарнице" установили современное европейское оборудование для нанесения индивидуальных номеров на упаковки, что позволит отследить движение каждого препарата от завода к пациенту. Если проект будет внедрен на общегосударственном уровне, это станет реальным инструментом для предотвращения попадания фальсификата в легальные сети.

Большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, уже имеют двухмерную маркировку, поскольку она внедрена в Евросоюзе. 2D-код содержит такую информацию: PPN (глобальный идентификатор вида фармацевтического товара), код упаковки, номер серии и срок годности.

Такой код наносится еще при производстве, на заводе-изготовителе. Данные с него будут отображаться в Единой государственной системе мониторинга лекарственных средств.

Кроме того, с помощью такой кодировки госрегуляторы могут отследить логистическую цепочку препарата — от производства до поступления в аптеку. Каждая транзакция отображается в базе данных. И если кто-то попытается продублировать код и продать подделку с такими же исходными данными, как и у оригинала, это сразу же будет заметно.

Как выявить подделку

Каждый пациент может и должен защищаться от фальсификатов в аптеках. Что же должно насторожить простого потребителя?

Во-первых, отсутствие у препарата государственной регистрации. Во-вторых, продажа лекарства не в аптеках, а только через интернет или многоуровневый маркетинг (MLM). Кстати, онлайн-продажа лекарственных средств в Украине запрещена.

Проверить всю подноготную медпрепарата можно через Госреестр лекарственных средств — он обновляется ежедневно. Есть смысл заглянуть на страничку Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками — там публикуют данные о некачественных или поддельных медикаментах. Также существует бесплатное мобильное приложение "Ліки Контроль", где можно не только получить исчерпывающую информацию по применению препарата, но и выявить фальсификат.

Некоторые компании идут дальше и добавляют в дизайн своих упаковок элементы, которые сложно воссоздать в подпольных цехах. К примеру, в аптеки уже поступили первые препараты компании "Дарница" в новой упаковке. Если поставить рядом две пачки одинаковых безрецептурных лекарств — их картинки сложатся в пазл. В течение 2020 года "Дарница" планирует обновить дизайн почти половины упаковок своей продукции.

Тем временем, мы ждем обещанного приложения, с помощью которого можно будет отсканировать 2D-код на лекарстве. Его разработкой уже занимается Минэкономики. Даже если маркировка фармацевтической продукции не сможет на 100% уберечь рынок от подделок, она максимально усложнит жизнь фальсификаторам лекарств.