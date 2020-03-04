Политика 1 час назад

Арахамия объяснил, почему новым премьером избрали Шмыгаля: "Он прислушивается к депутатам"

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль в Кабмине Гончарука работал "так, как мы ожидаем", заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте

Арахамия объяснил, почему новым премьером избрали Шмыгаля: "Он прислушивается к депутатам" Арахамия объяснил, почему новым премьером избрали Шмыгаля: "Он прислушивается к депутатам"
Давид Арахамия

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины проголосовала за кандидатуру экс-топ-менеджера ДТЭК Рината Ахметова Дениса Шмыгаля, потому что в роли вице-премьер-министра он прислушивался к депутатам Верховной Рады. 

Об этом в кулуарах парламента после голосования за нового премьер-министра заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Delo.ua. 

По его словам, подбирая кандидатуру премьера, искали человека не только с менеджерским опытом, но ещё и того, который справится с данной политической ролью.

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"К сожалению, в предыдущем правительстве политическая составляющая работала плохо, — сказал Арахамия. — Я надеюсь, что Шмыгаль сделает из этого выводы".

Он отметил, что Шмыгаль и на предыдущем посту в правительстве работал "так, как мы ожидаем", и что он прислушивается к отдельным депутатам и депутатским группам.

"Фактически, повестку дня и те изменения, которые будут в стране, диктует парламент своими законами. А если нет тесной связи между правительством и парламентом, то тогда турборежим теряет всякий смысл", — сказал он. 

Арахамия также рассказал, что вакантными на данный момент остаются порядка шести министерских портфелей: министра культуры, министра АПК, вице-премьера по вопросам экономики, вице-премьера по вопросам обороны, а также министров образования и экономики. 

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