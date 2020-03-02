В ВСУ на срочную службу будут призывать офицеров запаса

В этом году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса. Об этом рассказал изданию АрмияInform начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе.

По словам Волкова, для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины.

"О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки, когда их призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров", — рассказал Волков.

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Он отметил, что ответственность и организация этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда они должны явиться и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

"Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу — на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом — назначение для прохождения военной службы, как правило, не боевых частях ВСУ", — подчеркнул полковник.

Он добавил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил (ООС). За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Если заключают контракт, то их могут привлечь к участию в ООС. После окончания 18-месячного срока службы их увольняют установленным порядком в запас.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока призыва в армию и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту.