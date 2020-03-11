Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

С 1 апреля и до 30 июня 2020 года продлится весенний призыв на срочную военную службу в Украине. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Традиционно, в первую очередь призовут мужчин в возрасте от 20 лет, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат и отправиться в армию, или подтвердить свою несостоятельность служить. Впрочем, в этом году призывной возраст изменился. Теперь на службу в армию берут с 18-летнего возраста.