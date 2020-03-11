Общество 40 минут назад

Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

В армию будут забирать с 18 лет

Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах
Весенний призыв стартует 1 апреля. Фото: armyinform

С 1 апреля и до 30 июня 2020 года  продлится весенний призыв на срочную военную службу в Украине. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. 

Традиционно, в первую очередь призовут мужчин в возрасте от 20 лет, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат и отправиться в армию, или подтвердить свою несостоятельность служить. Впрочем, в этом году призывной возраст изменился. Теперь на службу в армию берут  с 18-летнего возраста. 

18-ти и 19-летних юношей будут брать на службу только с письменного согласия. В Министерстве обороны заверили, что таких срочников не будут привлекать к выполнению задач в районы проведения операции Объединенных сил, даже в случае мобилизации. Как и раньше,  призывники без высшего образования будут служить полтора года, а выпускники ВУЗов — год.

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Общая численность призывников составит 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию — 5 460 человека, в Государственную пограничную службу — 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 700 человек. В частности, в Киеве планируется призвать срочную военную службу 600 человек.

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Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (290) — в Луганской. Расходы на призывную кампанию составят 70,7 миллионов гривен.

В Министерстве обороны также анонсировали, что для разъяснений всех особенностей весеннего призыва с 5 марта работает горячая линия "Призыв весна-2020". 

Напомним, в этом году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса. Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе.

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