Будет ли дефицит импортного товара из-за коронавирусного карантина

В Европе из-за карантина закрылось множество заводов, в том числе по производству продуктов питания и алкогольных напитков. Также на границах с Украиной образовались очереди из грузовых автомобилей в связи с тщательным санитарным осмотром водителей. Данные факторы могут привести к задержке поставок продуктов питания и спиртных напитков на украинский рынок.
Delo.ua опросило крупных импортеров алкогольных напитков и продуктов питания, чтобы понять, стоит ли украинцам ожидать дефицита товаров из Европы.
Крупный дистрибьютор импортного алкоголя Bayadera Group на запрос корреспондента Delo.ua ответил, что дефицит импорта вполне вероятен.
"Под угрозой — весь алкоголь из Италии. Основная масса итальянских поставщиков закрыла свои предприятия на карантин и практически полностью прекратила поставки. Если говорить о других странах ЕС, то пока проблемы лишь со сроками доставки. Теперь фуры вынуждены подолгу стоять на границе каждого государства, что влияет и на сроки, и на цену. Но паниковать пока рано — запасов иностранного алкоголя у импортеров и сетей хватит на 30-60 дней", — сообщили в пресс-службе Bayadera Group.
В пресс-службе другого крупного импортера алкогольных напитков — Goodwine — также сообщили, что с поставками алкоголя из некоторых стран уже есть проблемы.
"С некоторыми странами есть проблемы, но пока не критично. К сожалению, сейчас больше информации не можем предоставить", — рассказали в Goodwine.
Представитель итальянского бренда Martini в Украине рассказал, что на складах еще есть запасы алкоголя.
"У нас сток на 2-3 месяца при стандартных продажах", — сообщил в компании.
В сети АШАН отметили, что импортный товар всегда заказывается заранее и задержки с поставками если и будут, то только из-за очередей на границе.
"Сейчас товар в наличии. В дальнейшем есть вероятность задержек из-за очереди на таможне, но товар едет", — говорят в компании.
В ТЦ МЕТРО отметили, что весь импортный товар они заказывают заранее и на данный момент все поставки осуществляются в обычном режиме.
"Что касается импорта, METRO AG имеет централизованные контракты с Китаем для всех стран присутствия компании, а также систему трейдинг-офисов, которые обеспечивают поставки товаров из Европы и Азии на все рынки, в том числе и в Украину. Немаловажным фактом является также то, что сезон мы всегда начинаем первыми, поэтому все наши импортные товары были отгружены заранее и в полном объеме, что позволяет нам обеспечивать украинского потребителя всем необходимым без дефицита. Если мы говорим об импорте из Европы, на сегодняшний день все поставки осуществляются в обычном режиме, хотя логистические затраты увеличиваются в связи с возросшими рисками для водителей и увеличением стоимости реверсивной логистики из-за отсутствия/уменьшения экспорта", — пресс-служба ТЦ МЕТРО.
Напомним, что на границах Украины сотни грузовиков стоят в очередях из-за усиленного саносмотра.