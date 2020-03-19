На границах Украины сотни грузовиков стоят в очередях из-за усиленного саносмотра

Новая таможня знает об очередях на границах (иногда очень большие) с грузовиков, которые образовались в результате их тщательного санитарного осмотра и дезинфекции.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) в Facebook.

В частности, по состоянию на утро четверга, 19 марта, на Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 — на выезд; Краковец: 310 — на въезд в Украину, 430 — на выезд; Рава-Русская 110 — на въезд в Украину, 360 — на выезд.

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"Договариваемся с польскими коллегами, каким способом можно ускорить процесс прохождения контроля, в том числе таможенного на границе", — доложили в ведомстве.

Тем временем импорт продуктов питания в Украину увеличивается. По данным ГТСУ, на 40 тысяч тонн больше завезли в Украину продуктов питания за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В целом, импорт продуктов питания составил 158 тысяч тонн стоимостью $211 млн. Это почти 8000 полностью заполненных фур на 20 т.

Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах:

- молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед — 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года (здесь и далее будет сравнение с аналогичным периодом 2019 года). Суммарно завезено этой категории товара на $13,6 млн;

- готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия — 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму $12,3 млн;

- фрукты, съедобные плоды и орехи — 45,8 тысяч тонн (3%) на сумму $33,9 млн;

- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и бульба — 38,9 тысяч тонн (138%), на сумму $20,4 млн;

- молоко и маслянка — 921 т (+163%) стоимостью $1,2 млн;

- рыба свежая не обработанная — 2,5 тысяч т (+73%) на $14 млн;

- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые — 14,4 тысяч т (+0,5%) на $18,8 млн;

- кофе, чай, мате, или парагвайский чай и пряности — 1,3 тысячи т (+30%) на $4,3 млн;

- экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее — 3,85 тысяч т (+23%) на $25,1 млн;

- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус — 16,6 тысяч т (+65%) на $23 млн.

Между тем, первые грузовики, заблокированные на границе Италии и Словении, вернулись в Украину, сообщили в таможне.

Кроме того, чтобы помочь украинским водителям, которые и сейчас простаивают на границе других стран, вернуться в Украину, Министерство инфраструктуры разработало форму: https://bit.ly/2WkNksv. Заполнив ее, водитель может сообщить, на каком именно пункте пропуска и на какой границе он находится.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

7 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.