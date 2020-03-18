В Украине подтвердили 16 случаев COVID-19: вирус впервые обнаружили в Донецкой области

В Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19. Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) на своей странице в Facebook.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)", — говорится в сообщении.

В Центре сегодня получили образцы 51 пациента и 103 контактных лиц. По данным региональных лабораторий, протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

"Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, у которых подозревают коронавирус, но и установленных контактных лиц. В общем исследовано уже более 640 образцов", — сообщили в ЦОЗ.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что власти в случае необходимости будут вводить еще более жесткий режим для борьбы с коронавирусом.