В случае необходимости, будем вводить еще более жесткий режим — Емец о карантине в Украине

Власти в случае необходимости будут вводить еще более жесткий режим для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец.

"Власть ввела карантин. Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", — отмечает Емец.

По его словам, карантин — это не каникулы или отпуск, и не стоит ходить в гости к друзьям.

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"Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция — это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Власть делает очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится", — предупредил министр.

Напомним, 17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также с 17 марта 2020 года киевская власть усилила ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

С 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла и пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.