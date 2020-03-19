Потребрынки 1 час назад

Украинские супермаркеты из-за карантина меняют график работы

Некоторые супермаркеты сокращают часы работы, но большинство пока работают в обычном режиме

Украинские супермаркеты из-за карантина меняют график работы Украинские супермаркеты из-за карантина меняют график работы
Фото: Facebook

В связи с введением ограничения движения общественного транспорта несколько крупных продуктовых сетей изменили график работы. Delo.ua выяснило, как будут работать крупные ритейлеры, как: Сільпо , METRO, АШАН, АТБ-маркет и NOVUS. 

В сети Сільпо изменили время работы тех магазинов, которые не работали круглосуточно. "Мы скорректировали время работы не круглосуточных магазинов, теперь многие из них открыты с 9:00 до 22:00, чтобы все сотрудники успевали доехать на работу к открытию. Новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для гостей," — сообщила на своей странице Facebook руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко.

Пресс-служба супермаркета АШАН на запрос корреспондента Delo.ua сообщила, что сеть пока работает как обычно, но могут быть изменения.

Кратко и по делу в Telegram

"Наши магазины работают в стандартном режиме. В связи с ограничениями транспортных перемещений возможны локальные корректировки работы в последний час — вся актуальная информация по каждому магазину есть в колл-центре, а также в случае изменения графика будет размещена в магазинах."

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На официальном сайте ТЦ МETRO Cash&Carry Украина появилась информация о том, что компания сохраняет привычный график работы во всех торговых центрах. Киевские магазины МETRO работают с 06:00-22:00, график работы ТЦ в других городах можно посмотреть на официальном сайте компании. 

А вот супермаркеты NOVUS сокращают часы своей работы. "Мы заботимся о наших сотрудниках, которые ежедневно обеспечивают работу магазинов, наполняют полки товарами и обслуживают вас, потому принимаем все необходимые меры, в том числе организацию транспорта, чтобы работники могли безопасно добраться до магазина и в свои дома после работы. В связи с этим, с 18 марта 2020 года магазины сети NOVUS будут работать каждый день с 9:00 до 22:00",  — сообщила пресс-служба в Facebook. 

17 марта 2020 года пресс-служба "АТБ-маркет" сообщила о том, что будут работать в штатном режиме. При этом в сети ввели ограничения на количество покупок определенных видов товара.

Напомним, что из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку. 

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