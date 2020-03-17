Из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку

Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым обязала Кабмин обеспечить контроль за ценами на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
По его словам, каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.
"Для нас приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для Украинской и гарантировать продовольственную безопасность", — написал замминистра.
Продукты для мониторинга:
➡️ мука пшеничная высшего сорта;
➡️ хлеб из муки пшеничной высшего сорта;
➡️хлеб из муки пшеничной I сорта;
➡️ хлеб ржано-пшеничный;
➡️ макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
➡️ крупа гречневая;
➡️ рис;
➡️ говядина I категории;
➡️ свинина;
➡️ сало;
➡️ птица;
➡️ колбаса вареная I сорта;
➡️ молоко жирностью 2,5 процента;
➡️ сметана жирностью 20 процентов;
➡️ сыр мягкий;
➡️ масло;
➡️ яйца куриные;
➡️ сахар-песок;
➡️ масло подсолнечное;
➡️ картофель;
➡️ соль.
Напомним, мы сообщали, что 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В Киеве, Харькове и Днепре останавливает свою работу и метрополитен.
Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры.
При этом власти не ограничивают работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек. Работают, банковская и страховая деятельность.