Из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку

Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым обязала Кабмин обеспечить контроль за ценами на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

По его словам, каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

"Для нас приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для Украинской и гарантировать продовольственную безопасность", — написал замминистра.

Продукты для мониторинга:

➡️ мука пшеничная высшего сорта;

➡️ хлеб из муки пшеничной высшего сорта;

➡️хлеб из муки пшеничной I сорта;

➡️ хлеб ржано-пшеничный;

➡️ макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

➡️ крупа гречневая;

➡️ рис;

➡️ говядина I категории;

➡️ свинина;

➡️ сало;

➡️ птица;

➡️ колбаса вареная I сорта;

➡️ молоко жирностью 2,5 процента;

➡️ сметана жирностью 20 процентов;

➡️ сыр мягкий;

➡️ масло;

➡️ яйца куриные;

➡️ сахар-песок;

➡️ масло подсолнечное;

➡️ картофель;

➡️ соль.

Напомним, мы сообщали, что 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений. В Киеве, Харькове и Днепре останавливает свою работу и метрополитен.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры.

При этом власти не ограничивают работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек. Работают, банковская и страховая деятельность.