Политика и экономика 40 минут назад

Из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку

Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости

Из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку Из-за коронавируса Минэкономики будет следить за ценами на сало, хлеб и гречку

Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым обязала Кабмин обеспечить контроль за ценами на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

По его словам, каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кратко и по делу в Telegram

"Для нас приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для Украинской и гарантировать продовольственную безопасность", — написал замминистра.

Продукты для мониторинга:

➡️ мука пшеничная высшего сорта;

➡️ хлеб из муки пшеничной высшего сорта;

➡️хлеб из муки пшеничной I сорта;

➡️ хлеб ржано-пшеничный;

➡️ макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

➡️ крупа гречневая;

➡️ рис;

➡️ говядина I категории;

➡️ свинина;

➡️ сало;

➡️ птица;

➡️ колбаса вареная I сорта;

➡️ молоко жирностью 2,5 процента;

➡️ сметана жирностью 20 процентов;

➡️ сыр мягкий;

➡️ масло;

➡️ яйца куриные;

➡️ сахар-песок;

➡️ масло подсолнечное;

➡️ картофель;

➡️ соль.

Напомним, мы сообщали, что 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В Украине с 18 марта временно прекращается курсирование железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений.  В Киеве, Харькове и Днепре останавливает свою работу и метрополитен.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), ТРЦ, фитнес-центры, учреждения культуры. 

При этом власти не ограничивают работу продуктовых магазинов, АЗС, аптек. Работают, банковская и страховая деятельность.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина
Зеленский готов ввести чрезвычайное положение: по каким правилам будет жить Украина
НКЦБФР разрабатывает антикризисные меры для борьбы с распространением COVID-19
НКЦБФР разрабатывает антикризисные меры для борьбы с распространением COVID-19
Wizz Air автоматически возвратит деньги за билеты на отмененные рейсы
Wizz Air автоматически возвратит деньги за билеты на отмененные рейсы
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. "Альфа-Банк" закрывает отделения и прекращает продажу валюты

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. Hyundai оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

  4. В МОЗ рассказали, когда в Украине закончится карантин

  5. СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ

Загрузка...