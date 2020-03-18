Потребрынки 50 минут назад

"АТБ" вводит ограничение на количество покупок, а в "Сильпо" активно заполняют полки

Подобную меру компания "АТБ" вводит для противодействия спекуляции во время карантина. Кроме того, импортные позиции временно заменили отечественными аналогами

"АТБ" вводит ограничение на количество покупок, а в "Сильпо" активно заполняют полки "АТБ" вводит ограничение на количество покупок, а в "Сильпо" активно заполняют полки
Фото: Деньги.ua

Компания "АТБ-маркет" с 18 марта 2020 года ввела в своих супермаркетах ограничения на количество покупку некоторых групп товаров. Об этом сообщили в пресс-служббе компании. 

В условиях карантина во многих супермаркетах отмечен увеличенный спрос на товары и продукты первой необходимости. С целью обеспечения возможности населения приобрести все необходимые товары, вводится ограничение на количество покупок некоторых товаров: пиво, вода и напитки будут отпускаться в количестве до 12 штук в одни руки. А весь остальной товар в количестве до 5 штук/кг одному покупателю.

При этом компания продолжает работать в штатном режиме во всех регионах Украины. Был введен в ассортиментный перечень магазинов аналогов отечественной продукции, в связи с возможными перебоями в поставках собственного импорта из таких стран, как Италия, Польша, Словакия и так далее. 

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Что касается работы других продуктовых сетей, в "Сильпо" также отметили повышенный спрос на товары первой необходимости, но ограничений там не вводят. 

"Мы видим увеличение спроса на отдельные группы товаров, например крупы, но это ожидаемо и прогнозируемо для нас, их достаточное количество на складах, поэтому мы активно работаем, оперативно подвозим в магазины и заполняем полки, чтобы гостям всего хватало," — заявили в пресс-службе "Сильпо". 

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Киева закрыли ТРЦ на карантин из-за угрозы распространения коронавируса. 

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