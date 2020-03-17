ТРЦ закрылись, а уличная торговля процветает: как в Киеве выполняют решение властей (ФОТО)

В понедельник, 16 марта, столичные власти на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняли решение в связи с карантином с 17 марта закрыть все ТРЦ и рестораны столицы для посещений. Но, как часто это бывает, распоряжение властей выполняют не все. Delo.ua отправились по Киеву проверять, как бизнес выполняет решение КГГА.

Киев не узнать. Если на дорогах настоящий коллапс из-за пробок, то на улицах людей практически нет. Все ТРЦ закрыты. Работают лишь продуктовые магазины, аптеки, банки и страховые компании.

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В ТРЦ "Магелан" не работает ничего, кроме "Ашана" и аптек. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В торгово-развлекательном центре "Магелан" в Голосеевском районе Киева функционирует лишь гипермаркет "Ашан" и аптека. Все кафе закрыты. Но зато работает точка по продаже шаурмы. Один из ее сотрудников рассказал нам, что торговую точку не закрывали, из-за того, что здесь идет торговля в одни руки.

"У нас нет сидячих мест и смысла закрываться нет. Хотя выручка упала в разы. Люди боятся", — посетовал продавец.

Уличная шаурма на Теремках и не думает закрываться. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В "Ашане" людей немного, всем им на входе меряют температуру. Для посетителей здесь поставили коробку с салфетками и одноразовыми перчатками, а также огромный антисептик для рук. Большое количество людей в аптеках, находящихся в "Магеллане". Правда, столько дефицитных сейчас масок, здесь тоже нет — раскупили.

В "Ашан" на Теремках без проверки температуры не зайти. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Порадовал подземный переход под проспектом Академика Глушкова. Если раньше здесь было невозможно пройти из-за обилия торговых точек и раскладок, то теперь пустота. Работает лишь магазин по продаже техники и одинокий мужчина, торгующий одеждой. Масок на продавцах нет.

Многие владельцы прекратили торговать в подземных переходах. Фото:Василий Михальчук/Delo.ua

Если на окраинах владельцы магазинов оказались сознательными, то в центре города ситуация иная. Уже возле станции метро "Лыбедская" процветает торговля и в переходах, и возле них.

Подземный переход, ведущий из метро "Лыбедская" к Ocean Plaza, работает в стандартном режиме, здесь продают все, что душе угодно — булочки, носки, цветы, очки. Половина продавцов без масок, антисептика при них также не замечено. Идя по переходу в сторону улицы Большой Васильковской, мы заметили девушку, торгующую овощами и фруктами на раскладке. Она была без маски и общаться не хотела.

Подземный переход ведущий к Ocean Plaza работает, как обычно. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Выходя на улицу, поражаешься обилию уличных торговцев. Прямо у перехода торгуют цветами, конфетами, сигаретами "поштучно" и даже какими-то статуэтками. Одна из бабушек, которые продают цветы, сетовала на падение прибыли, и прекращать роботу, видимо, не собирается. "Ой, цей коронавірус, нема й шо дєлать їм оце зі своїми карантінами. Торговля падає, людей нема", — причитала на всю улицу одна из торговок.

Карантин — эпоха рассвета уличной торговли. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

А вот в Ocean Plaza ничего кроме "Ашана", аптек и пункта обмена валют не работает. Если площадь перед ТРЦ пуста, то возле входа в "Ашан" людей полно. Многие в масках. Здесь температуру не меряют, но антисептик есть. Ажиотажа на кассах нет, все как обычно.

Ажиотажа в супермаркетах пока нет. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Один из магазинов сотовой связи в ТРЦ все же работал. Несмотря на закрытые двери, люди в магазине были, видимо забирали свои заказы.

Недалеко от ТРЦ есть остановка маршрутных такси до Белой Церкви. Людей здесь очень много — маршрутки заполнены. Так что вероятность подхватить коронавирус в поездке большая. Водители масок не носят. ..

Отметим, с 17 марта инспекторы Госпотребслужбы будут проводить проверки магазинов в Киеве на соблюдение карантина и штрафовать продавцов, работающих без защитных масок.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua