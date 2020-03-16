Потребрынки 1 час назад

В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов, работающих без масок

Также введен повышенный режим дезинфекции и запрещено реализовывать товары в открытом виде

В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов, работающих без масок В Киеве будут штрафовать магазины за продавцов, работающих без масок
Фото: Харьковские известия

Инспекторы Госпотребслужбы будут проводить проверки магазинов в Киеве на соблюдение карантина и штрафовать за продавцов, работающих без защитных масок. Об этом на брифинге заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"В магазинах ознакомлены с требованиями Госпотребслужбы защитить сотрудников. Для этого они должны или носить маски, или установить экраны между продавцами и покупателями", — цитирует Рубана "Лига".

По его словам, был введен повышенный режим дезинфекции и запрещено реализовывать товары в открытом виде.

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"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут оштрафованы", — сказал чиновник и добавил, что сейчас в Киеве за соблюдением требований карантина следят 70 инспекторов Госпотребслужбы.

Также он призвал людей сообщать о нарушениях по телефону 15-51.

В то же время Рубан отметил, что рынки в Киеве будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева", а на открытом воздухе риск заразиться коронавирусом минимален.

Как известно, с 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Напомним, за минувшие выходные, 14-15 марта 2020 года, общими усилиями Таможенной службы, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины было предотвращены попытки переправить через границу 130 тысяч медицинских масок.

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