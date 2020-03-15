Около 10 млн медицинских масок передадут в больницы страны 16 марта — Шмыгаль (ФОТО)

Между учреждениями здравоохранения по всей Украине распределят 10 млн медицинских масок.

В частности, их передадут в медучреждения 16 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Он доложил, что вместе с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко проверил областные медицинские склады.

"На складах порядок: маски — есть! 10 млн штук. Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные — есть (69 штук). Пульсоксиметров — 1350 единиц. Дыхательный аппарат ручной силиконовый — 1180 единиц. Насос инфузионный — 1330 единиц. Концентратор кислородный — 34 единицы", — отчитался глава правительства в соцсети.

Он также заверил, что Кабмин сейчас работает, чтобы нормализовать ситуацию в сетях аптек.

"Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", — добавил Шмыгаль.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, который связан с коронавирусом.

После этого премьер-министр Вадим Шмыгаль поручил Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты.

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С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.