Цукерберг запретил рекламировать медицинские маски

В социальных сетях Facebook и Instagram решили зарпетить рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса.

Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

По словам главы отдела менеджмента продукции Facebook Роба Летерна, необходимые меры будут приняты уже в ближайшие дни.

"Мы запрещаем рекламу и объявления о продаже медицинских масок в Facebook и Instagram. Поставки ограничены, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в своих целях", — заявил Летерн.

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Как сообщает РБК, это не первое ограничение, введенное компанией на фоне распространения нового коронавируса. Ранее Facebook решила бороться с нагнетанием страха и дезинформацией о заболевании, запретив рекламу, которая обещает излечить от него или предотвратить заражение.

Ранее сообщалось, что у двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек (100 055 человек). При этом умерли 3 408 человек, выздоровели — 55 672 человека.