В США на лайнере Grand Princess обнаружили 21 зараженного коронавирусом

У 21 пассажира лайнера Grand Princess, который стоит у побережья США, был обнаружен китайский коронавирус.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает CNN.

"Двадцать один человек на борту круизного лайнера Grand Princess дал положительный результат на коронавирус", — доложил Пенс.

Всего на лайнере, который изолировали у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус, находятся 3500 пассажиров — 2422 гостя и 1111 членов экипажа. Они представляют 54 национальности.

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Известно, что всего протестировали 46 человек. С 21 человека с положительным результатом 19 — члены экипажа корабля и 2 — пассажиры.

Ранее сообщалось, что на другом круизом лайнере, курсирующем по реке Нил в Египте, обнаружили 12 человек с признаками коронавируса.

Кроме того, у двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса обнаружили заражение коронавирусом COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, коронавирус подтвердили у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.

Указано, что экспресс-тесты обоих медработников дали положительный результат. Больных медработников отправили на добровольный карантин до 17 марта.

Напомним, в Британии обнаружили коронавирус у двух сотрудников авиакомпании British Airways в аэропорту "Хитроу". После того, как результаты экспресс-тестов двух сотрудников British Airways оказались положительными, их поместили в домашний карантин.

Как сообщалось, около 20 крупных европейских авиакомпаний прекратили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Также все рейсы в Китай отменили несколько американских компаний.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек (100 055 человек). При этом умерли 3 408 человек, выздоровели — 55 672 человека.