По возвращению в Украину в офис не приходить: какие ограничения вводят из-за коронавируса

В связи с первым официально зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине власть и представители бизнеса уже начали предпринимать меры, чтобы предотвратить распространения вируса.

В связи с этим, а также с активным распространением коронавируса в странах Европы, в украинских компаниях понемного начинают вводить новые распорядки в работе коллективов, а также некоторые ограничения с целью предотвращения заболевания работников.

В частности, 4 марта в медиа-холдинге "UMH group" было введено распоряжение, согласно которому всем сотрудникам не рекомендуется покидать территорию Украину, а те, кто все же совершил заграничную поездку, согласно распоряжению главы Наблюдательного совета компании Ильи Саввина, сотрудник обязан уйти в отпуск за свой счет на 14 дней, в ходе которого должен находиться дома и не появляться в офисе.

Delo.ua опросило украинские компании на предмет того, вводятся ли подобные меры в их коллективах и как предостерегает украинский бизнес своих сотрудников от угрозы заражения коронавирусом.

Так, в компании "Нова Пошта", которая насчитывает 28 тысяч сотрудников и 6100 филиалов по всей стране, для того, чтобы предостеречь персонал от заражения, с 3 марта было принято решение внедрить разработанный план действий для профилактики распространения вируса. В частности, компания приняла решение дополнительно застраховать сотрудников на 2,4 млн гривен, даже тех, кто работает в компании на испытательном сроке.

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Помимо этого, в почтовом операторе все отделения оборудуются станциями дезинфекции рук: на сегодня ими обеспечено 50% отделений, но в начале следующей недели обещают обеспечить средствами 100% отделений.

"В отделениях также чаще проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств, а все водители и сотрудники наших терминалов проходят перед началом смены обязательный медицинский осмотр. В офисах поддержки компании в Киеве и Полтаве работает на постоянной основе медсестра и каждый день приходит врач-терапевт, к которому могут обратиться все сотрудники в случае ухудшения здоровья. Поэтому мы делаем все, чтобы наши клиенты и сотрудники были в безопасности. Мы будем и дальше следить за ситуацией и при необходимости оперативно внедрять меры противодействия коронавируса", — сообщили Delo.ua в "Новой Поште".

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Украинское предприятие "Монделис Украина", принадлежащее к группе компаний Mondelēz International и являющееся одной из крупнейшей в мире компанией-производителем шоколадной продукции, печенья, конфет и жевательной резинки, в свою очередь, ограничили поездки своих сотрудников в Китай и пострадавшие районы Италии.

"Мы серьезно относимся к безопасности всех наших сотрудников и потребителей и принимаем меры для защиты своих работников, потребителей и бизнеса в соответствии с рекомендациями власти и в дальнейшем советуем коллегам следовать советам Министерства здравоохранения", — рассказали в пресс-службе компании.

Тем временем, Николай Бутенко, директор по развитию медицинской лаборатории "Синэво", в которой по всей Украине работает около 2,5 тысяч сотрудников, рассказал Delo.ua, что глобально необходимости проводить какие-либо специфические мероприятия по защите сотрудников от коронавируса внутри компании нет, так как в "Синэво" "на постоянной основе действуют самые высокие международные стандарты по соблюдению безопасности, которых обязан придерживаться весь медицинский персонал".

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Однако, в качестве дополнительных мероприятий для всех сотрудников компании был проведен специальный инструктаж по предотвращению от возможного заражения и распространения коронавируса, а рабочие помещения как офиса, так и лабораторий и отделений, говорит Бутенко, были дополнительно оснащены средствами для обработки рук.

В то же время в одной из медицинских компаний (по просьбе самой компании ее название не разглашается — Delo.ua) ввели распоряжение, согласно которому сотрудник (или члены его семьи), который вернулся из страны или региона, где наблюдается вспышка нового коронавируса (сейчас это Иран, Китай, Южная Корея и Италия), то после возвращения он должен организовать себе добровольный карантин дома и в течение 14 дней после возвращения должен работать из дому.

"Перечень стран, входящих в зону риска, вы можете найти, поэтому проверяйте информацию, когда планируете командировку или личные поездки. Воздержитесь от организации событий с участием более 50 человек в течение следующих двух недель. Командировки по территории Западной Украины не рекомендуются, однако остаются на усмотрение работника / работницы и его / ее руководителя. Если вы заболели и у вас есть трудности с покрытием расходов на лечение нашей страховой компанией — пожалуйста, сообщите об этом своему руководителю и менеджера по персоналу", — говорится в доведенном до сотрудников распоряжении.

В свою очередь, в немецкой транспортной компании FlixBus, филиал которой в 2019 году открылся в Украине, сообщили Delo.ua о том, что усилили своим сотрудникам в офисах в первую очередь гигиенические меры — рекомендуется тщательно мыть руки с мылом, а в офис дополнительно купили профессиональный антибактериальный гель.

"Также мы напоминаем коллегам общие правила безопасности — например, избегать контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, самим оставаться дома, если чувствуешь недомогание и так далее. Со своими автобусными партнерами и их водителями мы тоже держим контакт, им мы также рекомендуем усиливать меры гигиены и уделять дополнительное внимание своим сотрудникам", — отметили в компании.

Напомним, как ранее сообщалось, в Кабинете министров Украины заверили, что медицинская система Украины готова реагировать на возможные случаи коронавируса и оказывать необходимую помощь.