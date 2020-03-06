Происшествия 1 час назад

В Италии выявили нелегальный магазин с "товарами от коронавируса" (ВИДЕО)

"Коронавирус-shop" в Турине продавал комбинезоны, маски, ионизаторы, защитные перчатки, очки, респираторы и другое

В Италии выявили нелегальный магазин с "товарами от коронавируса" (ВИДЕО) В Италии выявили нелегальный магазин с "товарами от коронавируса" (ВИДЕО)
Скриншот из видео итальянской полиции

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила в Турине магазин с товарами, якобы гарантирующими иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба гвардии в Twitter.

В частности, так называемый "Коронавирус-shop" продавал комбинезоны, маски, ионизаторы, защитные перчатки, очки, дезинфицирующие средства, респираторы и другие товары по очень высоким ценам, вплоть до нескольких тысяч евро.

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Теперь владельцам магазина грозит до 2 лет тюремного заключения за мошенничество в деловой сфере.

Ранее в Великобритании запретили пугающую рекламу медицинских масок. По словам регулятора, рекламодатели играли на страхах людей по поводу вспышки коронавируса.

Перед этим социальная сеть Facebook запретила размещать вводящую в заблуждение рекламу, связанную с распространением коронавируса.

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Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй.

В Европе очагом распространения инфекции стали северные регионы Италии. К 4 марта в Италии было зафиксировано 2706 случаев заболевания и 107 летальных исходов. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 79 странах.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 95 тысяч человек, более 3000 скончались.

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