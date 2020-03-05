Потребрынки 10 минут назад

Amazon объявила войну спекулянтам, наживающимся на коронавирусе

Они искусственно повышали цены на продукцию базовой необходимости, и компания изъяла из продажи более миллиона их товаров

Amazon объявила войну спекулянтам, наживающимся на коронавирусе Amazon объявила войну спекулянтам, наживающимся на коронавирусе
Фото: CNN

Компания Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его. Об этом сообщает MediaSapiens.

"Мы разочарованы тем, что недобросовестные лица пытаются искусственно повышать цены на продукцию базовой необходимости во время глобального кризиса в области здравоохранения. Мы недавно заблокировали или удалили десятки тысяч таких предложений", — заявил представитель компании.

Также в Amazon подтвердили, что, действительно, недавно заблокировали или удалили более миллиона товаров для здоровья из-за подозрения о введении в заблуждение покупателей.

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Представитель компании отметил, что компания "всегда требовала, чтобы продавцы предоставляли точную информацию на страницах с деталями о продукте". Он добавил, что в Amazon удаляют те продукты, которые нарушают политику компании.

Такое решение приняли после того, как СМИ сообщали о резко растущем спросе на маски для лица и на средства для дезинфекции рук. Мол, на платформе стоимость на эти товары от посторонних продавцов значительно возросла.

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Ранее стало известно, что спрос на маски в Украине вырос в 50 раз, а цены — вдвое. Обычно в Украине продается около 3−5 млн масок в год, с учетом потребностей медицинских сотрудников. Но после многочисленных роликов о растущем количестве заболевших на коронавирус, интерес к медицинским маскам стал резко возрастать.

Аптекари, в свою очередь, пообещали ликвидировать дефицит масок в Украине.

А главный врач США, хирург Джером Адамс призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19. По утверждению Адамса, маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, однако их недостача может стать опасностью для медицинских работников.

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