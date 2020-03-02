Общество 1 час назад

Главврач США призвал прекратить паническую скупку масок

По утверждению Адамса, маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом

Главврач США призвал прекратить паническую скупку масок Главврач США призвал прекратить паническую скупку масок
Фото: TUT.by

Главный врач США, хирург Джером Адамс призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19.

"Серьезно, люди, ХВАТИТ ПОКУПАТЬ МАСКИ!", — написал главврач в своем Twitter.

По утверждению Адамса, маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, однако их недостача может стать опасностью для медицинских работников.

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"Это может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них (масок — Delo.ua). Это подвергает опасности их и остальное население", — написал он.

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Адамс добавил, что лучшей профилактикой инфицирования коронавируса является мытье рук и избегание мест большого скопления людей.

Кроме этого, врач рекомендует сделать прививку от гриппа, чтобы не нагружать и без того занятых медиков еще и проблемами этой болезни.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

 

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