Главврач США призвал прекратить паническую скупку масок

Главный врач США, хирург Джером Адамс призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19.

По утверждению Адамса, маски не эффективны для предотвращения инфицирования китайским вирусом, однако их недостача может стать опасностью для медицинских работников.

"Это может серьезным образом помешать работе врачей, которые не смогут нормально работать и ухаживать за пациентами без них (масок — Delo.ua). Это подвергает опасности их и остальное население", — написал он.

Seriously people- STOP BUYING MASKS! They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus , but if healthcare providers can"t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk! https://t.co/UxZRwxxKL9

Адамс добавил, что лучшей профилактикой инфицирования коронавируса является мытье рук и избегание мест большого скопления людей.

Кроме этого, врач рекомендует сделать прививку от гриппа, чтобы не нагружать и без того занятых медиков еще и проблемами этой болезни.

The best way to protect yourself and your community is with everyday preventive actions, like staying home when you are sick and washing hands with soap and water, to help slow the spread of respiratory illness.

Get your #FluShot- fewer flu patients = more resources for#COVID19