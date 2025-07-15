В "Армия+" курс о наземных работах завершает менее половины военных: в чем дело

В мае 2025 года в приложении “Армия+” стартовал курс о наземных роботизированных комплексах, к которому присоединились 4 000 украинских военных. Только 1500 из них успешно завершили обучение и получили сертификаты, что свидетельствует о высоком уровне сложности программы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Наземные работы в "Армия+"

Только 36% военных успешно проходят курс о наземных роботизированных комплексах в приложении "Армия+", что делает его одним из самых сложных на платформе. Для сравнения, средний показатель успешного завершения других курсов – 44%.

Несмотря на сложность темы, участники отмечают, что обучение содержательно и полезно для получения базовых знаний. Курс включает разновидности наземных роботизированных комплексов, принципы их интеграции в подразделения, техническое обслуживание и требования к операторам.

Это уже второй курс на техническую военную тематику в "Армия+" после программы о БПЛА, которую начали более 30 тыс. военных, и сейчас является самой популярной на платформе.

"НРК стали незаменимыми помощниками военных на поле боя, потому что доставляют боеприпасы, разминируют опасные участки, разведывают вместо людей и берегут их жизнь. Замечательно, что столько пользователей захотели узнать больше об этих комплексах и овладеть теорией. Продолжим пополнять сервис обучения подобными курсами в дальнейшем" Екатерина Черногоренко.

Об образовательных курсах в "Армия+"

В приложении "Армия+" в настоящее время доступно 12 образовательных курсов. В общей сложности обучение проходят около 100 000 военных, из которых 45 000 уже полностью завершили по крайней мере один курс.

Наибольший интерес пользователей вызвали следующие программы: "Беспилотные системы. Основы БПЛА" - ее начали более 34 тыс. военных, "Информационная устойчивость: кибербезопасность" - 26,5 тыс. пользователей, а также "Основы связи на поле боя" - 16,3 тыс пользователей.

Напомним, в октябре 2024 года в приложении "Армия+" заработал сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу.