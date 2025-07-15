В "Армія+ "курс про наземні роботи завершує менше половини військових: в чому справа

У травні 2025 року в застосунку “Армія+” стартував курс про наземні роботизовані комплекси, до якого долучилися 4 000 українських військових. Лише 1 500 з них успішно завершили навчання та отримали сертифікати, що свідчить про високий рівень складності програми.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Наземні роботи в "Армія+"

Лише 36% військових успішно проходять курс про наземні роботизовані комплекси в застосунку "Армія+", що робить його одним із найскладніших на платформі. Для порівняння, середній показник успішного завершення інших курсів — 44%.

Попри складність теми, учасники відзначають, що навчання є змістовним та корисним для отримання базових знань. Курс охоплює різновиди наземних роботизованих комплексів, принципи їх інтеграції у підрозділи, технічне обслуговування та вимоги до операторів.

Це вже другий курс на технічну військову тематику в "Армія+" після програми про БпЛА, яку розпочали понад 30 тис. військових, і яка наразі є найпопулярнішою на платформі.

"НРК стали незамінними помічниками військових на полі бою, бо доставляють боєприпаси, розміновують небезпечні ділянки, розвідують замість людей та бережуть їхні життя. Чудово, що стільки користувачів захотіли дізнатися більше про ці комплекси та опанувати теорію. Продовжимо поповнювати сервіс навчання подібними курсами в подальшому", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Про освітні курси в "Армія+"

У застосунку "Армія+" наразі доступні 12 освітніх курсів. Загалом навчання проходять близько 100 000 військових, із яких 45 000 уже повністю завершили принаймні один курс.

Найбільший інтерес користувачів викликали такі програми: "Безпілотні системи. Основи БпЛА" — її розпочали понад 34 тис. військових, "Інформаційна стійкість: кібербезпека" — 26,5 тис. користувачів, а також "Основи зв’язку на полі бою" — 16,3 тис користувачів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у застосунку "Армія+" запрацював сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи.