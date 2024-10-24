В застосунку "Армія+" з'явився сервіс онлайн-навчання: які в ньому доступні курси

У застосунку "Армія+" запрацював сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить українським бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він розповів, що на сьогоднішній день авторизовані у застосунку військові мають доступ до курсів з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля — тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а і засвоїти її на практиці.

Також міністр оборони розповів, що триває робота над новими курсами - такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

"Наша мета — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання — це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", - йдеться в повідомленні очільника Міноборони.

Зазначимо, що застосунок "Армія+" планують перетворити на універсального цифрового помічника військовослужбовця. В майбутньому в ньому повинні з'явитися електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило застосунок "Армія+" у серпні 2024 року. Він доступний на платформах App Store та Google Play.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у першій версії застосунку "Армія+" для військовослужбовців доступні 11 різновидів рапортів, а також унікальний ID-номер, який дозволяє надсилати рапорти на підпис. Командир у "Армія+" повинен протягом трьох днів затвердити рапорт або надати пояснення у разі відмови.

Також, згідно з повідомленням президента України Володимира Зеленського, у майбутніх оновленнях застосунку будуть додані функції, які дозволять військовим задовольняти всі необхідні соціальні та комунікативні потреби під час служби.

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