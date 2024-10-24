В приложении "Армия+" появился сервис онлайн-обучения: какие в нем доступны курсы

В приложении "Армия+" заработал сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он рассказал, что на сегодняшний день авторизованные в приложении военные имеют доступ к курсам по "Общей подготовке", "Быту в полевых условиях" и "Беспилотным системам".

Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля – тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Это поможет не просто получить информацию, но и усвоить ее на практике.

Также министр обороны рассказал, что идет работа над новыми курсами — такими как "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель — обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знание — это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", — говорится в сообщении главы Минобороны.

Отметим, что приложение "Армия+" планируется превратить в универсального цифрового помощника военнослужащего. В будущем в нем должен появиться электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Напомним, Министерство обороны запустило приложение "Армия+" в августе 2024 года. Он доступен на платформах App Store и Google Play.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в первой версии приложения "Армия+" для военнослужащих доступны 11 разновидностей рапортов, а также уникальный ID-номер, позволяющий отправлять рапорты на подпись. Командир в "Армия+" должен в течение трех дней утвердить рапорт или предоставить объяснения в случае отказа.

Также, согласно сообщению президента Украины Владимира Зеленского, в будущих обновлениях приложения будут добавлены функции, позволяющие военным удовлетворять все необходимые социальные и коммуникативные потребности во время службы.

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