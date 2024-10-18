В приложении "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга

В приложении "Резерв+" заработал сервис рекрутинга, позволяющий украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно сообщению, благодаря сотрудничеству с Lobby X сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, и он ежедневно растет.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ. Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

Обновленная версия Резерв+ с сервисом рекрутинга уже доступна для загрузки в App Store и Play Market.

"Резерв+" станет эко-системой сервисов для военнообязанного

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, "Резерв+" становится эко-системой сервисов для военнообязанного, которая помогает ему решать вопросы в несколько кликов.

Также она позволяет найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения.

"Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей", — добавила она.

Сообщается, что "Резерв+" помогает пользователям выбрать должности, которые лучше всего соответствуют их опыту и предпочтениям. Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или область, в которой человек разбирается лучше всего.

"На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу "со своими знаниями — на своем месте" индивидуально подберет наиболее подходящие варианты", — пояснила Черногоренко.

Напомним, на днях Кабмин согласовал предложение Министерства цифровой трансформации по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме. Рекрутинг лиц в электронной форме включает выбор лицом воинской части и специальности, подачу лицом заявления о прохождении военной службы по контракту с использованием средств портала "Дія", в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

Также сообщалось, что в "Дія" добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Процесс максимально упрощен – подать заявку можно онлайн, после чего проводится собеседование и подписание контракта.