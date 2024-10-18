У застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу

У застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням, завдяки співпраці з Lobby X сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, і він щодня зростає.

Застосунок містить детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Оновлена версія Резерв+ із сервісом рекрутингу вже доступна для завантаження в App Store та Play Market.

"Резерв+" стане екосистемою сервісів для військовозобов’язаного

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, "Резерв+" стає екосистемою сервісів для військовозобов’язаного, яка допомагає йому розв’язувати питання у кілька кліків.

Також вона дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

"Це перша версія сервісу, поступово ми поліпшуватимемо його. Тому будемо раді почути фідбек користувачів", — додала вона.

Повідомляється, що "Резерв+" допомагає користувачам обрати посади, що найкраще відповідають їхньому досвіду та вподобанням. Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями — на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", — пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, днями Кабмін погодив пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Так, рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів порталу "Дія", зокрема, із використанням мобільного застосунку "Дія".

Також повідомлялося, що у "Дії" додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). Процес максимально спрощений — подати заявку можна онлайн, після чого проводиться співбесіда і підписання контракту.