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Безпілотники та кібербезпека: в Міноборони назвали найпопулярніші навчальні курси для військових в "Армія+"

"Армія+"
Військові активно освоюють нові навички / Міноборони

Українські військові виявляють значний інтерес до освітніх курсів у мобільному застосунку "Армія+". 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Перебіг сучасної війни дуже стрімкий і вона змінюється буквально кожного дня, тому важливо мати якомога більше навичок, щоб бути в контексті. Мене тішить, що наші військові готові отримувати знання з різних тем та розвиватися у професійному плані", - наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

Вона також зазначила, що наразі доступні курси на військову та навколовійськову тематику, а їхня кількість буде розширюватися. Зокрема, незабаром планується запуск навчання з кібергігієни, що доповнить наявні курси з інформаційної стійкості.

Найпопулярніші напрямки навчання

З моменту запуску сервісу найбільшою популярністю користуються такі курси:

  • "Безпілотні системи. Основи БпЛА": його розпочали понад 31 000 користувачів.
  • "Інформаційна стійкість: кібербезпека": зацікавив 22 500 військових.
  • "Загальна підготовка": зібрав 14 700 учасників.

Серед інших популярних курсів: основи звʼязку на полі бою, побут в польових умовах та психологічна підготовка.

А нещодавнє навчання про фінансову грамотність зібрало рекордну кількість учасників за перший місяць після старту – 9 000 користувачів.

Загалом застосунок "Армія+" пропонує дванадцять освітніх курсів. Вже 90 000 військових проходять навчання, а 36 000 з них успішно завершили щонайменше один курс. Це свідчить про високу ефективність та затребуваність цифрових освітніх ініціатив у Міністерстві оборони.  

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

Автор:
Тетяна Бесараб