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У додатку "Армія+" додали нові рапорти: УБД, виплати та відпустки

рапорти
П’ять нових рапортів доступні для завантаження. / Міноборони

У застосунку “Армія+” додано п’ять нових типів рапортів, що стосуються оформлення документів, оновлення реквізитів для виплат і відпусток. Усі вони доступні в актуальній версії додатку для iOS та Android. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Нові рапорти в "Армія+"

У застосунку "Армія+" з’явилося п’ять нових типів рапортів, які стосуються оформлення документів, оновлення платіжних реквізитів та відпустки. Зокрема, можна подати:

  • рапорт на документи для отримання статусу УБД;
  • рапорт на зміну реквізитів банківської картки;
  • рапорт на зміну отримувача коштів;
  • рапорт на довідку про склад сімʼї;
  • рапорт на відпустку для догляду за дитиною до 6 років.

Кожен рапорт має чіткий алгоритм подачі, супроводжується короткими підказками та інфодовідками з поясненнями, які документи можуть знадобитися. Увесь процес займає лише кілька хвилин і значно спрощує комунікацію з командиром, наголошують в пресслужбі.

Що відомо про "Армія+" та рапорти

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

 Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

За цей час було повністю опрацьовано 530 тис. рапортів. Найпопулярніші – оздоровчі (30%), річна відпустка (23%) та зміна місця служби (21%).

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

З урахуванням нових рапортів їх загальна кількість становить 36. 

Автор:
Ольга Опенько