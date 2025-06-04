В приложении "Армия+" добавили новые рапорта: УБД, выплаты и отпуска

В приложении "Армия+" добавлено пять новых типов рапортов, касающихся оформления документов, обновления реквизитов для выплат и отпусков. Все они доступны в актуальной версии приложения для iOS и Android.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новые рапорты в "Армия+"

В приложении "Армия+" появилось пять новых типов рапортов, касающихся оформления документов, обновления платежных реквизитов и отпуска. В частности, можно подать:

рапорт на документы для получения статуса УБД;

рапорт на смену реквизитам банковской карты;

рапорт на смену получателя средств;

рапорт на справку о составе семьи;

рапорт на отпуск по уходу за ребенком до 6 лет.

Каждый рапорт имеет четкий алгоритм подачи, сопровождается краткими подсказками и инфосправками с пояснениями, какие документы могут потребоваться. Весь процесс занимает всего несколько минут и значительно упрощает коммуникацию с командиром, отмечают в пресс-службе.

Что известно об "Армии+" и рапортах

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

За это время было полностью проработано 530 тыс. рапортов. Самые популярные – оздоровительные (30%), годовой отпуск (23%) и смена места службы (21%).

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

С учетом новых рапортов их общее количество составляет 36.