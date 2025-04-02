Увольнение по семейным обстоятельствам и здоровью: в приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов

В мобильном приложении "Армия+" появились шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Обновленную версию приложения можно загрузить в App Store и Play Market.

Новые рапорты в "Армия+"

Увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет;

Увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

Увольнение по уходу за женой или мужем с инвалидностью;

Увольнение по уходу и содержанию ребенка с инвалидностью;

Увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

Увольнение по состоянию здоровья.

В Минобороны добавили, что рапорты подаются через несколько минут. У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапортов.

Рапорты имеют четкую структуру представления, а каждый шаг сопровождается подсказками, минимизирующими возможность ошибок при отправке командиру.

В ведомстве напомнили, что рапорты в "Армия+" запустились в августе 2024 года. С новым общее количество их типов составляет 26. За это время было полностью проработано 330 000 рапортов. Самые популярные – оздоровительные (32%), смена места службы (22%) и годовой отпуск (21%).

О приложении "Армия+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

С начала основания приложение "Армия+" зарегистрировало 180 тысяч электронных рапортов, из которых 100 тысяч уже проработаны. Самыми популярными темами обращений были оздоровление и отпуск.