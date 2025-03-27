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Военные зафиксировали через "Армия+" уничтожение 16 тысяч вражеских объектов за два месяца
Благодаря платформе “Армия+” военнослужащие за два месяца предоставили около 5 тысяч отчетов, в которых зафиксировано поражение 16 тысяч вражеских объектов.
Об этом сообщает Минобороны.
Как отмечается, собранные отчеты формируют единый аналитический документ, позволяющий высшему военному и политическому руководству оперативно принимать тактические и стратегические решения на основе объективных данных.
Благодаря этому отчету о поражении запускается процесс автоматизации, который упростит получение военными государственных компенсаций за уничтоженную вражескую технику.
Командиры и аналитики трех легендарных подразделений – Хартии, Рарог и 82 ОДШБр – поделились отзывом о первых месяцах отчета через "Армия+" в карточках.
О приложении "Армия+"
Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.
Приложение для военнослужащих "Армия+" Минобороны анонсировало в феврале 2024 года. Комментируя необходимость его применения, в министерстве объясняли это стремлением лишить военных чрезмерную бумажную работу. Всего с 8 августа 2024 года в приложении Армия+ авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.
С начала основания приложение "Армия+" зарегистрировало 180 тысяч электронных рапортов, из которых 100 тысяч уже проработаны. Самыми популярными темами обращений были оздоровление и отпуск.
Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.