Військові зафіксували через "Армія+" знищення 16 тисяч ворожих об’єктів за два місяці

Завдяки платформі “Армія+” військовослужбовці за два місяці надали близько 5 тисяч звітів, у яких зафіксовано ураження 16 тисяч ворожих об'єктів.

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Про це інформує Міноборони.

Як зазначається, зібрані звіти формують єдиний аналітичний документ, що дозволяє вищому військовому та політичному керівництву оперативно приймати тактичні та стратегічні рішення на основі об'єктивних даних.

Завдяки цьому звіту про ураження запускається процес автоматизації, який спростить отримання військовими державних компенсацій за знищену ворожу техніку.

Командири та аналітики трьох легендарних підрозділів — Хартії, Рарог і 82 ОДШБр — поділилися відгуком про перші місяці звітування через "Армія+" у картках.

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.\

З початку заснування застосунок "Армія+" зареєстрував 180 тисяч електронних рапортів, з яких 100 тисяч вже опрацьовано. Найпопулярнішими темами звернень були оздоровлення та відпустка.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.