"Резерв+" оновився: тепер можна подати заявку на "Контракт 18-24" в один клік

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.



Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що в оновленому застосунку "Резерв+" можна ознайомитися з актуальними вакансіями та обрати бригаду для проходження служби після підписання "Контракту 18-24". Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Умови проєкту "Контракт 18-24"

Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує молоді до 24 років можливість добровільно служити, отримуючи гідну оплату, професійну підготовку та соціальні гарантії.

Контракт гарантує виплату добровольцям грошової допомоги у розмірі 1 млн грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 тис грн, матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Нагадаємо, що 8 лютого у застосунку Міноборони "Резерв+" стався збій. При спробі зайти у додаток, на екрані зʼявлялися повідомлення про технічну проблему. В Міноборони повідомили, що ймовірна причина цього у високому навантаженні на BankID. Через це авторизація застосунку через BankID могла бути тимчасово недоступна.