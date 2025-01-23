У застосунку "Резерв+" розпочалося бета-тестування електронного направлення на ВЛК

23 січня у додатку "Резерв+" розпочалося бета-тестування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Раніше військовозобов'язані змушені були отримувати паперові направлення в територіальних центрах комплектування (ТЦК), витрачаючи багато часу в чергах. Новий сервіс кардинально спрощує цей процес.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

У відомстві зазначили, що механізм роботи додатку простий: користувач надсилає запит через мобільний застосунок "Резерв+", керівник ТЦК підтверджує його, після чого особа отримує електронне направлення з усією необхідною інформацією - номером реєстрації, адресою медзакладу та підписом керівника.

Спочатку сервіс дозволить самостійно генерувати направлення громадянам, які бажають пройти ВЛК. Згодом передбачено розширення функціоналу для осіб, що отримали паперову повістку.

"Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами "Резерв+" і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску", - розповіли в МО і додали, що наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ.

Вже восени 2025 року планується запровадити можливість самостійного вибору медичного закладу для проходження огляду.

Долучитися до бета-тестування за посиланням.

Додамо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.

Також у "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних. Оновлення вже можна завантажити у Play Market та App Store.