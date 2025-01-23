В приложении "Резерв+" началось бета-тестирование электронного направления на ВЛК

23 января в приложении " Резерв+ " началось бета-тестирование электронного направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Ранее военнообязанные были вынуждены получать бумажные направления в территориальных центрах комплектования (ТЦК), тратя много времени в очередях. Новый сервис кардинально упрощает этот процесс.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что механизм работы приложения прост: пользователь посылает запрос через мобильное приложение "Резерв+", руководитель ТЦК подтверждает его, после чего лицо получает электронное направление со всей необходимой информацией — номером регистрации, адресом медучреждения и подписью руководителя.

Первоначально сервис позволит самостоятельно генерировать направление гражданам, желающим пройти ВЛК. Впоследствии предусмотрено расширение функционала для лиц, получивших бумажную повестку.

"Цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями "Резерв+" и усовершенствовать его до момента полноценного запуска", — рассказали в МО и добавили, что следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.

Осенью 2025 года планируется ввести возможность самостоятельного выбора медицинского учреждения для прохождения осмотра.

Присоединиться к бета-тестированию по ссылке .

Добавим, ранее Минобороны заявило, что хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВЛК.

Также в "Резерв+" стал доступен новый сервис — повторное уточнение персональных данных. Обновление можно загрузить в Play Market и App Store.