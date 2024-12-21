В приложении "Резерв+" появился сервис повторного уточнения данных

В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" стал доступен новый сервис — повторное уточнение персональных данных. Обновление можно загрузить в Play Market и App Store.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Новый функционал позволяет пользователям самостоятельно изменять свои данные в реестре "Оберег". В частности это касается номера телефона, электронной почты и адреса проживания.

"Закон требует от украинцев в течение недели сообщать ТЦК каждый раз, когда у них происходят изменения в данных. Например, адрес проживания или телефон. Это простое действие занимало много времени, поскольку нужно отстоять несколько часов. Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, уточнять данные можно неограниченное количество раз, но не чаще раза в 7 дней.

Напомним, 9 ноября Министерство обороны Украины запустило новую функцию в приложении "Резерв+", позволяющему украинцам оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Обновленное приложение уже доступно в App Store и PlayMarket.

Отметим, ранее Минобороны заявило, что хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВЛК.

Применение "Резерв+" запустилось в мае 2024 года. Первым сервисом, доступным в приложении, являлось базовое уточнение данных в соответствии с новыми правилами мобилизации. За два месяца работы им воспользовались более 3 миллионов украинцев.