Минобороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных

Министерство обороны Украины 18 мая запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Это связано со вступлением в силу обновленного закона о мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно новым требованиям, все мужчины в возрасте 18-60 лет должны в течение 60 дней – до 16 июля включительно – обновить свои учетные данные. В ходе этой процедуры направления на медосмотр выдаваться не будут.

Обновить данные можно несколькими способами:

Онлайн – через приложение Резерв+ для смартфонов (Android и iOS). Оффлайн – в Территориальных центрах комплектования и ЦНАП по всей стране.

В Минобороны отмечают, что приложение Резерв+ позволит оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре военнообязанных Оберегов.

После 18 июня в Резерв+ появится QR-код, отсканировав который представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.

Обновление данных в ТЦК также позволит получить отметку в военном билете.

Что угрожает нарушителям

Новый закон о мобилизации предусматривает, что все мужчины 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновите свои учетные данные. Сейчас это можно сделать через личный визит в ТЦК или Центр администра услуг. Также с 18 мая заработает личный кабинет военнообязанные

Как сообщает РБК, в военное время тем, кто не стоит на учете или своевременно не обновил свои данные, грозит штраф в размере 17 000 гривен. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 25500 гривен.

Физические лица, которые отказываются от получения повестки или не появляются за ней в ТЦК в военное время, могут быть оштрафованы на сумму от 17000 до 25500 гривен. Процедура штрафования также меняется: ТЦК больше не нужно составлять протоколы в присутствии военнообязанного и передавать их в суд, представители ТЦК могут сделать это заочно.

Однако штрафы не применяются, если военкомат может получить необходимые данные из государственных реестров.

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.