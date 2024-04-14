В Украине оцифровали все данные о мужчинах призывного возраста, - Минобороны

На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации, во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, одной из главных задач Министерства обороны является адаптация оборонных стратегий к быстро изменяющимся условиям военно-политической и военно-стратегической ситуации.

Мобилизация в ряды ВСУ

Гаврилюк рассказал о принятом Верховной Радой накануне во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации. Закон пока не вступил в силу – это произойдет через месяц после того, как президент Украины Владимир Зеленский подпишет его.

Этот документ фиксирует четыре важных вещи:

обязанности граждан;

обязанности органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте 18 – 60 лет;

закрытие части щелей уклонения от мобилизации.

Также Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об увеличении штрафов за нарушение воинского долга и правил мобилизации.

Кроме того, президент Украины подписал Закон № 10313, который отменяет заключение ВЛК "ограниченно пригодный".

"С середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", - пояснил замминистра.

Минобороны перезапустило электронную систему "Оберіг"

Как отметил Гаврилюк, важным фактором является максимальная прозрачность в процессе мобилизации. Минобороны перезапустило электронную систему " Оберіг ", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и судебной администрацией.

В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.

"Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВЛК. Однако, чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина. Наша цель – обеспечить прозрачность и оперативность каждого шага этого важного процесса", – подчеркнул Гаврилюк.

Заметим, в Украине всем военнообязанным планируют выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Ранее заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отмечала, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут их использовать.

"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - объясняла замминистра.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.