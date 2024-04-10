Верховная Рада сделала первый шаг к мобилизации заключенных

Верховная Рада 10 апреля в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий разрешение определенным категориям заключенных граждан служить в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, за соответствующий законопроект №11079-1 проголосовали 281 народных избранника.

Как пояснил Гончаренко, документ принят за основу с последующей доработкой.

"То есть будет еще второе чтение! Я являюсь соавтором этого законопроекта", - уточнил нардеп.

По словам Гончаренко, будет предоставляться возможность служить заключенным по нетяжелым статьям.

"Мое предложение начало двигаться. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", - заметил нардеп.

Он подчеркнул, что осужденные за тяжкие умышленные убийства, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы.

В Украине хотят разрешить осужденным и заключенным воевать

Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к рядам в ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто был осужден ранее и уже отбыл наказание.

В настоящее время украинское законодательство запрещает привлекать в ряды Вооруженных сил Украины не только находящихся в тюрьмах осужденных, но и тех, кто отбыл свое наказание и находится на свободе.

Поэтому Минюст уже разработал предложения изменений к законодательству, которые находятся на рассмотрении в комитетах ВРУ, которые призваны устранить эту проблему.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, обязанность каждого гражданина — защищать государство. То, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание — не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать Родину.

С началом полномасштабного вторжения Минюст получил от осужденных тысячи обращений о том, что они желают присоединиться к рядам Вооруженных Сил, к отражению агрессии.

Заметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предлагал в новом законопроекте о мобилизации прописать в мобилизованных категориях тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях и добровольно соглашается идти в армию.

Однако Генштабу ВСУ эта идея не очень нравится. Там заявили, что служба в армии для достойных людей не может рассматриваться как наказание. Однако Лубинец подчеркнул, что даже находящиеся в местах лишения свободы осужденные остаются людьми и гражданами Украины.