Верховна Рада зробила перший крок до мобілізації увʼязнених

Верховна Рада 10 квітня у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає дозвіл певним категоріям увʼязнених громадян служити в Збройних силах України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, за відповідний законопроєкт №11079-1 проголосували 281 народних обранців.

Як пояснив Гончаренко, документ прийнято за основу з доопрацюванням.

"Тобто буде ще друге читання! Я є співавтором цього законопроєкту", - уточнив нардеп.

За словами Гончаренко, буде надаватись можливість служити увʼязненим за нетяжкими статтями.

"Моя пропозиція почала рухатись. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть", - зауважив нардеп.

Він підкреслив, що засуджені за тяжкі умисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки — не будуть мобілізовані.

В Україні хочуть дозволити засудженим та в’язням воювати

Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до лав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.

Наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Збройних сил України не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

Тому Мін'юст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах ВРУ, які покликані усунути цю проблему.

За словами міністра юстиції Дениса Малюська, обов’язок кожного громадянина — захищати державу. Те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання — не обов’язково строк у в’язниці – і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати Батьківщину.

З початком повномасштабного вторгнення Мін'юст отримав від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав Збройних сил, до відсічі агресії.

Зауважимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонував у новому законопроєкті про мобілізацію прописати в категоріях, які можуть бути мобілізовані, тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях і добровільно погоджується йти до війська.

Проте Генштабу ЗСУ ця ідея не дуже подобається. Там заявили, що служба в армії для гідних людей і не може розглядатися як покарання. Проте Лубінець наголосив, що навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі засуджені залишаються людьми і громадянами України.