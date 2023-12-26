Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію: як вручатимуть повістки та які покарання для ухилянтів

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" зареєстрований у Раді під №10378.

Автори законопроєкту очікують, що у разі його прийняття покращиться процес комплектування особовим складом ЗСУ та інших військових формувань під час проведення мобілізації.

"У зв'язку з триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, нарощування зусиль агресора щодо подальшого захоплення території нашої держави, постало питання щодо удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації для залучення більшої кількості населення, бажаючого стати на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також забезпечення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та удосконалення окремих питань проходження військової служби", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміну призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Хто матиме право на відстрочку:

особи 1 і 2 групи інвалідності. 3 групу прибрали;

особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

люди, які є опікунами особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

тільки діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом);

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

вводяться нові правила броні, коли бронюються лише чиновники категорії "А", тоді як категорії "Б" та "В" - лише до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Тобто, право на відстрочку від призову не матимуть працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

Як вручатимуть повістки

У законопроєкті пропонують, що повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана через електронні кабінети (які зобов'язані створити всі військовозобов'язані), а також електронною поштою.

Звідки візьмуть дані електронної пошти (якщо військовозобов'язані не виявлять свідомість і не зареєструють себе в електронному кабінеті) не дуже зрозуміло.

Уряд також пропонує, що повістка може бути вручена громадянину особисто:

у приміщенні військкомату його представниками;

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліціянтами;

за місцем роботи співробітниками військкомату, роботодавцем або поліціянтами;

у громадських місцях представниками ТЦК або поліціянтами.

Які покарання для ухилянтів

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупиненні отримання пільг та послуг від держави.

Ці обмеження скасовуватимуть за повідомленням керівника ТЦК та СП про виключення військовозобовʼязаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Поважні причини неявки у військкомат

У законопроєкті йдеться, що поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені відповідними документами, визнаватимуться:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо! Усі ті, кого вже визнали обмежено придатними до військової служби за новим законопроектом будуть зобов’язані ще раз пройти медкомісію.

Також обов’язково: під час мобілізації усі громадяни України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх ТЦК.

Посилення відповідальності за військові правопорушення

До Верховної Ради внесено також законопроєкт № 10379 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

Законопроєкт № 10379 передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення:

За порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку — штраф від 8 500 до 17 000 гривень;

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 25 500 до 34 000 гривень для громадян і від 34 000 до 85 000 гривень для посадовців;

За порушення цього законодавства в особливий період (наприклад, воєнний стан) штраф становитиме від 34 000 до 51 000 гривень для громадян і від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців.

Тепер ці два законопроєкти мають розглянути у парламенті.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".

Мобілізація в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Після вручення повістки громадяни повинні прийти до територіального центру комплектування для перевірки даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022-го ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.