Мобілізація, ТЦК, ВЛК: Зеленський провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 24 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було порушено питання мобілізації в Україні.

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Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, на Ставці підіймалися складні питання, а саме: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.

Доповідали міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Шаптало, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, очільника МВС Ігор Клименко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, директор ДБР Сухачов та перший заступник міністра оборони Павлюк.

Як повідомив Зеленський, він доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення щодо піднятих на Ставці питань.

Мобілізація в Україні

8 листопада Верховна Рада на своєму засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 14 лютого 2024 року.

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Наразі в Україні скоротили терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше 4 робочих днів.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні.