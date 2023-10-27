Терміни проходження ВЛК скоротили: скільки днів дають на медогляд військовозобов'язаних

В Україні скорочують терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше 4 робочих днів.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві зауважили, що продовжують працювати над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо військово-лікарської експертизи в ЗСУ, що було введене в дію Указом президента України.

Задля цього у рамках міжвідомчої взаємодії тривають зміни з ВЛК за різними напрямами: юридичному, організаційному, цифровому.

"Наразі спільно з Нацслужбою здоров’я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»", - підкреслюють у МОЗ.

Зазначається, що зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

"Голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків. Також вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою", - наголошують в МОЗ.

У відомстві нагадують, що медики, які працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я. Тож за необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні.

Нагадаємо, 25 серпня Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу для проходження військово-лікарської комісії. А призначений 6 вересня новим міністром оборони Рустем Умєров заявив, що хоче взятися за диджиталізацію призову на військову службу, ввівши електронний військовий квиток та електронний реєстр призовників.