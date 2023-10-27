Сроки прохождения ВВК сократили: сколько дней дают на медосмотр военнообязанных

В Украине сокращают сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что продолжают работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в ВСУ, которое было введено в действие Указом президента Украины.

Для этого в рамках межведомственного взаимодействия продолжаются изменения с ВВК по разным направлениям: юридическому, организационному, цифровому.

"Совместно с Нацслужбой здоровья обновлены спецификации и условия закупок медицинских услуг по пакету «Медицинское освидетельствование лиц, организуемого территориальными центрами комплектования и социальной поддержки»", - подчеркивают в Минздраве.

Отмечается, что изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и военнообязанных медосмотров, а именно:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

"Председатели областных военных администраций, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки. Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры за отдельной очередью", - отмечают в Минздраве.

В ведомстве напоминают, что медики, работающие в ВВК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения. Поэтому при необходимости они могут пересматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры.

В то же время, продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года.

Напомним, 25 августа Кабмин принял решение о введении электронного документооборота для прохождения военно-врачебной комиссии. А назначенный 6 сентября новым министром обороны Рустем Умеров заявил, что хочет взяться за диджилизацию призыва на военную службу, введя электронный военный билет и электронный реестр призывников.